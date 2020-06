Calciomercato Juventus, incontro per il bomber | Accelerata decisiva!

La finale di Coppa Italia di mercoledì sera fra Juventus e Napoli non è una sfida solamente sul campo da gioco, ma si riversa anche sul mercato.

La sfida che sancirà la vincitrice della Coppa Italia di mercoledì sera, fra Juventus e Napoli, sarà una partita dai molti risvolti. Oltre a ritrovare Sarri sulla panchina degli arcirivali, i partenopei avranno l’occasione di discutere di mercato con la dirigenza bianconera. Non è un mistero, infatti, che Paratici abbia messo gli occhi sulla rosa del Napoli per diversi obiettivi di mercato: la finale dell’Olimpico sarà un’occasione di incontro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, si libera la panchina del top club | Occasione Allegri!

Calciomercato Juventus, non solo Coppa Italia | Incontro per Milik!

Come rivelato da ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus potrebbe cogliere l’occasione della finale di Coppa Italia per incontrare la dirigenza del Napoli: sul tavolo ci sarà la trattativa per Milik. L’attaccante polacco, in scadenza di contratto nel 2021, sembra essere in uscita dalla compagine partenopea. I bianconeri avrebbero individuato in Milik il possibile erede di Higuain, che quattro anni fa ha percorso lo stesso tragitto che dovrebbe intraprendere il polacco. Paratici potrebbe incontrare, così, la dirigenza del Napoli in occasione della finale di Coppa Italia ed iniziare a discutere riguardo all’attaccante.

La sfida di Coppa Italia fra Juventus e Napoli sarà poliedrica: una partita che, oltre sul campo da gioco, svilupperà discorsi di mercato relativi a Milik.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE :

Calciomercato Inter, Marotta è preoccupato | Ora Lautaro è un ‘caso’

Juventus, dalla Spagna: Dybala via in saldo per innervosire l’Inter

Calciomercato Juventus, possibile ‘caso’ nel Bayern | Paratici alla finestra