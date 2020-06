La permanenza di Zidane sulla panchina del Real Madrid rimane ancora incerta, il tecnico francese avrebbe un’offerta super: Allegri è alla finestra.

Immaginare una carriera da allenatore di prima fascia per Zinedine Zidane sembrava impossibile: troppo forte, troppo geniale come giocatore per comprendere come funziona la testa di chi non dispone di un talento del genere. E, invece, il francese ha stupito tutti e con il Real Madrid ha vinto tre Champions League consecutive. Dopo aver rotto con le ‘Merengues’, nell’estate in cui Cristiano Ronaldo ha lasciato Madrid, Zidane è poi tornato nella Capitale spagnola nel marzo del 2019. La sua permanenza sulla panchina del ‘Bernabeu’, però, sembra essere nuovamente incerta: Zizou avrebbe ricevuto un’offerta da sogno, che lo starebbe facendo tentennare.

Calciomercato, la Francia vuole Zidane | Per il Real c’è Allegri!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, la Francia avrebbe intenzione di offrire la propria guida tecnica a Zinedine Zidane dopo Euro 2021: nel mirino ci sono i mondiali del Qatar. Il tecnico franco-algerino ha sempre ribadito che prima o poi avrebbe voluto allenare la Nazionale transalpina, con la quale ha vinto da protagonista il mondiale del 1998 e gli Europei del 2000. Se Zidane dovesse cedere alle lusinghe della Federazione francese, allora, il suo futuro a Madrid sembra segnato e l’addio inevitabile.

In caso di addio di Zidane, il Real Madrid potrebbe avere già una soluzione in mente: si tratta di Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus ha dimostrato di essere uno dei migliori a gestire gruppi foderati di talento e di campioni, anche se ci sono diverse personalità ingombranti. Sono proprio le doti da team manager di Allegri a piacere a Florentino Perez, che potrebbe affidargli la prestigiosa panchina del Real.

