Milan, blitz in Svezia per Ibrahimovic | Norme violate, Zlatan sotto accusa

La situazione di Ibrahimovic con il Milan si complica sempre di più: l’attaccante svedese non avrebbe un ottimo rapporto con Gazidis, a cui non perdona il licenziamento di Boban. Inoltre, il nuovo corso dei rossoneri tracciato dal dirigente sudafricano non sembra prendere in considerazione Zlatan. Dalla Svezia, nel frattempo, riportano di una possibile violazione del protocollo anti ‘Coronavirus’ da parte di Ibrahimovic.

Milan, grana per Ibrahimovic | Possibile violazione del protocollo anti ‘Coronavirus’

Secondo quanto riportato da ‘Aftonbladet’, Ibrahimovic nella giornata di ieri potrebbe avere violato le norme anti ‘Coronavirus’ previste per il campionato svedese. L’attaccante del Milan, infatti, si trovava in Svezia per seguire una partita del suo Hammarby. Al termine dell’incontro avrebbe violate il protocollo, come riferito dal presidente del club: “Era nello spogliatoio a congratularsi con i ragazzi dopo il match”. Stando al protocollo, solamente i giocatori e lo staff tecnico possono avere accesso allo spogliatoio. La possibile violazione di Ibrahimovic sarà esaminata da parte della Federazione svedese. Un’altra grana per l’attaccante del Milan.

