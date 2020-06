Coronavirus, in Cina torna l’incubo | Nuovo stop delle attività sportive

Dopo una ripresa netta, torna l’incubo legato al coronavirus in Cina. Stop alle attività sportive e agli eventi culturali, c’è la circolare!

Dopo oltre tre mesi di stop, il calcio è ormai ripartito in quasi tutte le nazioni più importanti di Europa e le squadre sono pronte a vivere tre mesi di fuoco. La Germania è stata la prima nazione a ripartire e lo ha fatto il mese scorso, ora invece lo sport più seguito al mondo sta tornando anche in Italia, Spagna, Inghilterra e non solo.

La Francia invece è stata l’unica nazione delle cinque principali del calcio europeo che ha chiuso in anticipo la stagione a causa dell’emergenza coronavirus. Il PSG è stato decretato campione senza disputare le ultime undici giornate.

Coronavirus, rischio nuovi contagi a Pechino: fermate attività sportive ed eventi culturali

Nel frattempo in Cina, nazione da cui tutto è partito, torna la paura. Nelle ultime ore, infatti, ci sarebbe stato un nuovo incremento di casi legato al coronavirus registrato a Pechino. Sarebbero tutti contagi collegati ai prodotti agricoli di Xinfadi. Questo aumento degli ultimi giorni ha portato le autorità a chiudere nuovamente tutte le attività sportive e gli eventi culturali.

Anche il vicepremier cinese Sun Chunlan ha invitato la comunità ad attuare misure di prevenzione e controllo della pandemia ed è stata anche emanata una nuova circolare: “Al fine di assicurare prevenzione e controllo dell’epidemia riducendo i rischi di contagio tra le persone e mettendo in sicurezza la salute di tutti, la città sospenderà momentaneamente tutti i tipi di attività sportiva e ogni evento. L’eventuale ripresa verrà comunicata in seguito”.

Dopo qualche settimana dunque torna l’incubo coronavirus in Cina, dove si vuole fare di tutto per non far contagiare nuovamente una buona parte della popolazione.

