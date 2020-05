Calciomercato Juventus, ‘scontro’ con Sarri | C’è il sì del sostituto!

Un’estate all’insegna dei cambiamenti quella che la Juventus è pronta a vivere: il prossimo calciomercato può stravolgere i piani bianconeri

La Juventus resta in attesa di conoscere la data del ritorno in campo dopo la lunga pausa forzata dall’emergenza Coronavirus. Il club bianconero programma la stagione 2020/21 ed in tal senso, in ottica calciomercato, la Juventus rischia una vera e propria rivoluzione. In bilico anche mister Sarri: le prossime scelte su un colpo in entrata, determineranno la futura guida tecnica bianconera.

Juventus-Sarri, aria di addio: tutta ‘colpa’ di… Pjanic!

Secondo quanto riportato da ‘7 Gold‘, le idee di Sarri e Paratici sui prossimi obiettivi di mercato della Juventus sarebbero decisamente distanti per quanto riguarda il post Pjanic. Se da un lato il tecnico campano avrebbe in mente il nome di Jorginho per rimpiazzare l’ex Roma ormai dato in partenza, dall’altro lato il CFO bianconero Paratici punterebbe con forza su Sandro Tonali.

Una divergenza di idee che potrebbe anche portare ad una separazione anticipata tra Sarri e la ‘Vecchia Signora’, già tra alcune settimane. Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2022, la Juventus potrebbe decidere di cambiare guida tecnica in vista del 2020/21. In tal senso tornano a rimbalzare le voci su Zinedine Zidane, già cercato con insistenza in passato e che potrebbe rappresentare il nuovo corso bianconero.

‘Zizou‘ rimane il primo nome sulla lista del presidente Agnelli e sarebbe convinto, viste le difficoltà nella sua seconda avventura al Real Madrid, a guidare il club torinese.

