Calciomercato Juventus, doppio addio | Incontro con la dirigenza

La dirigenza della Juventus si ritroverà presto a fronteggiare alcune situazioni insidiose. Su tutti il futuro di Higuain e Rabiot.

Il mondo del calcio italiano è al lavoro sulla ripartenza del campionato e le big di Serie A proveranno a non farsi trovare impreparate. Tra queste naturalmente la Juventus, pronta a riprendere la corsa scudetto da dove era stata interrotta oltre due mesi fa. La compagine di Maurizio Sarri è infatti al lavoro alla Continassa, nel pieno rispetto delle attuali normative, e si prepara anche a riabbracciare i due calciatori più discussi del momento: Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain. Rientrati recentemente dalla Francia e dall’Argentina sarebbero dovuti rimanere in isolamento per i canonici 14 giorni ma grazie ad un doppio test in pochi giorni, risultati entrambi negativi, potranno tornare in campo alla Continassa senza bisogno di concludere il periodo di due settimane. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Higuain e Rabiot in bilico: la situazione

Nelle ultime settimane hanno fatto discutere molto Higuain e Rabiot, entrambi distanti dalla squadra per lungo tempo e rientrati solo recentemente. I comportamenti dei due bianconeri non sono di certo passati inosservati e mettono seriamente in dubbio il loro futuro alla Juventus.

Con il rientro alla Continassa del centravanti argentino e del mediano francese sarà inevitabile un incontro e confronto in ottica calciomercato con i dirigenti bianconeri che stanno maturando le loro riflessioni. Il ritorno in campo potrebbe essere dunque cavalcato per sbrogliare una matassa al momento piuttosto complicata. Il ‘Pipita’ sembra al tramonto anche della sua seconda avventura juventina, mentre Rabiot ha deluso al suo primo anno a Torino.

