Calciomercato Inter, Lautaro a un passo dall’addio | Bomba dall’Argentina

In casa Inter continua a tenere banco il caso Lautaro Martinez: dall’Argentina danno per certa la sua cessione al Barcellona.

Potrebbe essere l’argentino più pagato nella storia. Il Barcellona sogna in grande e dall’Argentina sottolineano come l’affare tra Inter e i catalani per il passaggio di Lautaro Martinez. L’attaccante ex Racing Avellaneda è da tempo corteggiato dai ‘Blaugrana’ e secondo quanto riferiscono dal Sudamerica, l’affare sarebbe ormai cosa fatta.

Calciomercato Inter, dall’Argentina sicuri: Lautaro via

Stando a quanto riporta ‘Ole’, il sogno di Martinez di giocare per il Barcellona sarà realtà. Messi da tempo spinge per un suo acquisto e anche Luis Suarez avrebbe approvato l’arrivo dell’attaccante classe 1997. La nota testata argentina riferisce che l’affare è dunque davvero ad un passo dalla conclusione, ma l’Inter non incasserà l’intera cifra della clausola rescissoria (111 milioni di euro).

Ai nerazzurri andrà un consistente importo economico insieme ad una o più contropartite. I nomi in ballo sono quelli di Semedo, Rakitic e Vidal. La voce proveniente dall’Argentina va però in netto contrasto con quanto riferito da Jaume Roures, amministratore di ‘Mediapro’, che ha sottolineato come il club catalano abbia contratto diversi debiti e l’emergenza Covid-19 non sta certamente aiutando. A mettere i bastoni tra le ruote ci potrebbe poi essere il Real Madrid, che sta pensando all’argentino per rafforzare il proprio attacco.

Dall’Argentina dunque ne sono certi, ma si attendono conferme. Non è affatto detto che l’affare Lautaro sia definitivamente chiuso.

