Juventus, caccia al bomber | Nuova idea di scambio

La Juventus continua a lavorare per il colpo in attacco nel caso di addio di Gonzalo Higuain: il club bianconero starebbe così pensando ad un nuovo scambio

L’obiettivo della Juventus è quello di rinforzare il reparto offensivo. Con Gonzalo Higuain pronto a dire, il club bianconero starebbe pensando ad un nuovo colpo in attacco. Il profilo di Arek Milik, centravanti polacco del Napoli, sarebbe l’identikit perfetto per l’idea di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, scambio Milik-Cuadrado

Per arrivare così all’attaccante del Napoli la Juventus starebbe pensando ad un nuovo scambio: come svelato da Tuttosport nella trattativa per Milik i bianconeri potrebbero inserire l’esterno colombiano Juan Cuadrado. Proprio l’allenatore della compagine azzurra, Rino Gattuso, vorrebbe un rinforzo adeguato per la fascia destra: il profilo del sudamericano farebbe proprio al caso dei partenopei.

Gli altri profili che potrebbero essere inseriti nel maxi-affare sono il difensore, ora al Genoa, Cristian Romero, il terzino sinistro Luca Pellegrini e il centrale bianconero Daniele Rugani, che non ha trovato tanto spazio nell’ultima stagione sotto la gestione Sarri.

La Juventus vuole stringere per Milik rinforzando il reparto offensivo dopo il possibile addio di Higuain.

