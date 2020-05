Calciomercato Juventus, post Higuain | Rispunta nome clamoroso

La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo in caso di addio di Gonzalo Higuain. Il colpo per l’attacco arriva dalla Premier

In attesa di tornare a giocare in Serie A, la Juventus si è concentrata in questi mesi sul fronte calciomercato cercando di arrivare a giocatori già pronti da regalare a Maurizio Sarri. In caso di addio di Gonzalo Higuain il club bianconero avrebbe messo nel mirino un un profilo davvero interessante come partner d’attacco di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, il colpo si chiama Jimenez

Come svelato dal portale “El Sunday Times” la società torinese vorrebbe chiudere in tempi brevi per l’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez, e sarebbe anche disposta a pagare i 38 milioni di euro. In 67 partite complessive con il club inglese, l’attaccante messicano ha messo a segno 26 gol attirando gli interessi delle big d’Europa.

La Juventus sarebbe così proiettata già alla prossima stagione cercando di non farsi trovare impreparata con acquisti davvero importanti. Da pochi giorni lo stesso allenatore bianconero, Maurizio Sarri, è tornato a Vinovo per assistere agli allenamenti individuali dei propri calciatori. Ora bisognerà capire se ci sarà o meno la possibilità di partitine per tornare ad essere protagonisti in casa di ripartenza della Serie A. Il calciomercato è sempre molto incandescente in casa Juve: il nome di Jimenez torna ad essere di moda per l’attacco bianconera.

