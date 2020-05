Calciomercato Juventus, proposta shock | Clamoroso scambio per CR7!

La Juventus potrebbe essere protagonista di un’operazione shock nel prossimo calciomercato estivo: idea scambio con Cristiano Ronaldo

In attesa di ritornare in campo dopo il lungo stop forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, la Juventus progetta le prossime mosse in vista del calciomercato estivo. In tal senso, si fa strada una clamorosa ipotesi per l’attacco. Proposta scioccante quella che vedrebbe coinvolto il club bianconero in uno scambio super: nell’affare anche Cristiano Ronaldo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, accordo per il rinnovo | Juventus più lontana

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rottura con Sarri e i compagni | Addio scontato

Juventus, proposta shock: super scambio con il Psg

Sarà un’estate caldissima in quel di Torino per quanto riguarda la sessione di mercato che, tra alcune settimane, riaprirà. Sta avanzando spedita un’idea folle, a dir poco clamorosa, che porterebbe la Juventus a trattare un maxi scambio con il Psg. Alcuni intermediari avrebbero infatti proposto un possibile scambio tra Psg e Juventus, con Icardi sullo sfondo. Il club parigino riscatterebbe l’ex capitano dell’Inter per poi cederlo ai bianconeri. Chi in cambio? Nientemeno che Cristiano Ronaldo.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In modo un po’ provocatorio la richiesta della dirigenza francese guidata dal ds Leonardo che proporrebbe il cartellino dell’asso portoghese per dare il via libera alla cessione di Icardi. Un’ipotesi molto complicata, nonostante le valutazioni dei due attaccanti coincidano. Da un lato CR7, a bilancio per una cifra tra i 40 ed i 50 milioni, dall’altro il bomber argentino che come anticipato sarà riscattato e per una cifra leggermente superiore (si parla di 50-60 milioni).

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuovo assalto del Barcellona | Offerti 75 milioni!

Situazione in divenire, con il palcoscenico estivo che potrebbe dare vita ad uno degli scambi più importanti degli ultimi anni. La Juventus continua a pensare a Icardi e fa i conti con il possibile addio di Ronaldo: è destinato a scaldarsi l’asse Torino-Parigi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, apertura per il bomber | “Piace molto a Sarri”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Nuovo assalto!

S.C.