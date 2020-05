Juventus, Pjanic: riflessione sull’addio |’Messaggio’ sui social

Il calciatore della Juventus lancia un messaggio enimagmatico attraverso i social riguardante il suo futuro in bianconero: incognita addio

La Juventus si prepara alla ripresa del campionato, qualora venisse confermato il ritorno in campo, per continuare a lottare con la Lazio per lo scudetto. Nel frattempo, Fabio Paratici inizia a lavorare per il calciomercato estivo, con un calciatore che sembrerebbe vicino all’addio. Messaggio enigmatico lanciato sui social sul futuro del giocatore.

Calciomercato Juventus, Pjanic riflette sul futuro: il messaggio sui social

La Juventus continua a tenere caldo l’asse con il Barcellona per alcune trattative che comprenderebbero giocatori delle due società. Tra questi ci sarebbe anche Miralem Pjanic, inserito nell’affare per arrivare ad Arthur. Sul centrocampista bosniaco ci sarebbero molti top club interessati ed il calciatore avrebbe iniziato a meditare l’addio. L’indizio di mercato per i bianconeri potrebbe arrivare dall’account Instagram del numero cinque, che nelle ultime ore ha condiviso una foto di lui alla Continassa durante l’allenamento, seduto su un pallone con lo sguardo rivolto verso l’orizzonte. La descrizione del post recita: “Il futuro dipende da ciò che fai oggi. Felice di essere tornato in campo”.

Un messaggio enigmatico riguardante il suo futuro, che fa comprendere però la sua situazione all’interno della rosa bianconera. Il suo addio sembrerebbe così risultare sempre più probabile, dopo quattro anni e quattro scudetti conquistati con la maglia juventina sulle spalle.

