Calciomercato Juventus, addio immediato | Scambio in Premier

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere diversi cambiamenti a centrocampo: maxi scambio e colpo top in Premier League

La Serie A a piccoli passi si avvicina al ritorno in campo che dovrebbe avvenire il prossimo giugno, per completare l’attuale stagione calcistica. D’altro canto, tra i club più attivi in ottica calciomercato resta la Juventus. Il club bianconero lavora senza sosta per puntellare la rosa a disposizione di Sarri in vista dell’annata 2020/21. In tal senso potrebbero arrivare novità in mediana: Paratici prepara il grande colpo.

Calciomercato Juventus, addio Rabiot: il francese porta il colpo top

Adrien Rabiot (Getty Images)Un’annata decisamente negativa quella di Adrien Rabiot in bianconero. La prima e probabilmente l’unica con la maglia della Juventus che potrebbe trattare la sua uscita nelle prossime settimane. Se l’addio di Pjanic, conteso dai top club europei, resta da definire, la partenza del francesino risulterebbe ormai scontata. Rabiot, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport‘, potrebbe tuttavia rappresentare la carta vincente per il grande colpo estivo.

Paratici, proprio in vista di un possibile addio del bosniaco ex Roma, starebbe sondando il terreno per l’eventuale sostituto. L’erede di Pjanic potrebbe arrivare da Londra, sponda Chelsea. Stiamo parlando ovviamente di Jorginho, pupillo di Sarri ai tempi di Napoli e che, stando anche alle parole dell’agente, non disdegnerebbe un’avventura in bianconero.

Per convincere il club di Abramovich a lasciar partire l’italo-brasiliano, nell’affare potrebbe rientrare proprio Rabiot. Il classe ’95 ha collezionato in stagione 24 presenze non riuscendo però a convincere la dirigenza juventina. Paratici apparecchia dunque il maxi scambio: l’asse Torino-Chelsea è pronto a scaldarsi in vista dell’estate.

S.C