Calciomercato, colpo Jorginho | Maxi scambio Juve-Chelsea!

Sarri sogna di avere Jorginho alla Juventus, ma il Chelsea non è intenzionato a cederlo se non per almeno 70 milioni: possibili scambi.

Con Miralem Pjanic che sembra destinato a lasciare Torino, la Juventus avrebbe necessariamente bisogno di un innesto a centrocampo. A prendere il posto del bosniaco, nello scacchiere di Sarri, potrebbe essere Bentancur, ma il tecnico toscano sogna di avere nuovamente a sua disposizione Jorginho. L’italo-brasiliano è un suo pupillo: Sarri lo conosce benissimo avendolo allenato a Napoli e al Chelsea, ma proprio da Londra arriva una richiesta shock per il cartellino del giocatore.

Calciomercato Juventus, il piano per Jorginho

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il club bianconero sarebbe intenzionato ad accontentare il proprio tecnico e vorrebbe tentare l’assalto per il regista della nazionale di Mancini. Anche perché Pjanic resta sempre nel mirino del Barcellona, ma pure in quello del Paris Saint-Germain. Il Chelsea però fa muro o per lo meno non è intenzionato a lasciar partire il giocatore ad una cifra inferiore ai 65-70 milioni di euro. Un prezzo giudicato decisamente alto dalla Juventus, ma Paratici potrebbe provare a convincere i ‘Blues’ inserendo un paio di contropartite tecniche.

Per convincere Lampard, il club bianconero potrebbe mettere sul piatto un paio di giocatori. Su tutti Demiral, valutato 40 milioni di euro. Il difensore turco potrebbe essere una preziosa pedina di scambio, ma oltre a lui la Juventus potrebbe proporre anche un altro giocatore tra Rabiot e Douglas Costa. Il francese, alla prima stagione in bianconero, ha piuttosto deluso e potrebbe fare i bagagli in estate. Su di lui ci sono diversi club di Premier League e il suo cartellino è valutato tra i 25 e i 30 milioni. 30 milioni è anche la cifra che la Juventus chiederebbe per Douglas Costa. Anche il brasiliano non rientra nella lista degli incedibili e potrebbe profilarsi un possibile addio in estate.

Paratici studia dunque la mossa giusta, ma per evitare di spendere una cifra astronomica, la Juventus potrebbe convincere il Chelsea con un pacchetto contenente giocatori “sacrificabili” e arrivare così a Jorginho per accontentare Sarri.

