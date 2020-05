Calciomercato Inter, ‘bomba’ dalla Spagna | No clamoroso a Conte

Il calciomercato dell’Inter ha registrato un clamoroso rifiuto: il giocatore ha detto no al trasferimento alla corte di Conte

A piccoli passi il mondo del calcio torna a muoversi, con la ripresa della Serie A ormai vicinissima. Dal campo al calciomercato, l’Inter di Antonio Conte si guarda intorno a caccia di potenziali colpi in vista della prossima sessione estiva. In tal senso, arriva la clamorosa bomba dalla Spagna sul rifiuto del top player: ha detto no a trasferirsi in nerazzurro alla corte di mister Conte.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Lautaro a un passo dall’addio | Bomba dall’Argentina

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Werner all’Inter | Parla il compagno al Lipsia

Calciomercato Inter, Icardi-Juventus: un bianconero ha detto no a Conte

Il quotidiano online ‘DonBalon’ riporta un clamoroso retroscena di mercato che coinvolge Inter e Juventus. Al centro di tutto Mauro Icardi, vicino al club campione d’Italia in carica la scorsa estate. L’ex capitano dell’Inter poteva finire in bianconero ma Juan Cuadrado ha complicato i piani di Marotta. Il club nerazzurro ha infatti provato ad inserire il 31enne esterno colombiano nella cessione di ‘Maurito’ alla ‘Vecchia Signora’: il no di Cuadrado è stato, tuttavia, perentorio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex Fiorentina ha infatti rifiutato le ‘avanches’ di mister Conte che lo voleva nella sua nuova avventura nella Milano nerazzurra. Cuadrado è quindi rimasto in bianconero rinnovando il contratto e prendendosi, di fatto, un posto da titolare nello scacchiere tattico di Sarri. Nonostante Danilo e De Sciglio, il colombiano ha visto ben 32 apparizioni in campo con due reti e quattro assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Icardi ‘sfida’ Koulibaly | Ma il PSG ha già scelto

La Juventus, inoltre, non ha mai pensato di privarsi di Cuadrado poichè il suo stipendio non è considerato. Nonostante dunque l’insistenza di Conte per riavere il suo pupillo, Cuadrado è rimasto a Torino con buona pace del mister pugliese.

LEGGI ANCHE >>>L’Inter torna in campo, UFFICIALE: due match con i tifosi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Skriniar | Il top nell’affare

S.C