Juventus, Chiellini assolve Suarez: “Siamo due figli di mign…”

Chiellini torna a far discutere con il suo libro ed esce fuori il suo racconto riguardo il morso di Suarez ai Mondiali in Brasile nel 2014

In questo momento di pausa forzata causata dall’emergenza coronavirus, un testo che sta facendo discutere è il nuovo libro “Io, Giorgio” scritto dal difensore della Juventus Giorgio Chiellini.

Dopo aver parlato in maniera negativa di alcuni ex compagni, il centrale della squadra bianconera e della nazionale italiana è tornato indietro al 2014 per analizzare l’episodio del morso di Suarez ricevuto nella gara tra Italia e Uruguay nel Mondiale in Brasile.

Chiellini sul morso di Suarez: “È la sua strategia, mi piace trovare attaccanti così”

In questo caso, Giorgio Chiellini ha apprezzato lo spirito di competitività dell’attaccante del Barcellona. Il difensore bianconero ha definito il morso come “la sua strategia”, utile per far raggiungere i risultati positivi alla sua squadra. Di seguito è riportata una parte del suo libro.

“Quella volta del famoso morso ai Mondiali, in Brasile, non era successo proprio nulla di strano, anzi io avevo marcato per quasi tutta la partita Cavani, altro bel tipo impegnativo con cui non ci siamo fatti mancare niente. Poi, mi sono sentito mordere la spalla e stop. Certo, Suárez è andato oltre, ma quella in fondo è la sua strategia del contatto nel combattimento, e se posso dire è anche la mia: io e lui ci somigliamo e mi piace incontrare attaccanti così. Sono stato il primo, dopo qualche giorno, a parlargli al telefono: non aveva bisogno di scusarsi. Io l’avevo già apprezzato dieci anni prima, quando giocava nell’Ajax, era terribile come adesso, lo dico con affetto e stima, a 23 anni era impressionante”.

Carattere simile: “Anch’io in campo sono un gran figlio di mign…a e ne vado fiero: le malizie fanno parte del calcio, io neanche le chiamo scorrettezze. Per sopraffare l’avversario devi essere furbo, io lo sento quando è necessario o meno provocare, è qualcosa di irrazionale, quasi una percezione emotiva”.

