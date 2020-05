Calciomercato Milan, assalto Real Madrid | Offrono il doppio!

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un addio illustre in estate: il top club pronto a fare sul serio per il pilastro rossonero

Il Milan sta lavorando per tornare in campo nelle prossime settimane. L’obiettivo comune per il calcio italiano, dopo l’emergenza Coronavirus, resta quello di completare le stagioni attuali prima di programmare quella 2020/21. In tal senso in casa rossonera si fanno i conti con il prossimo calciomercato estivo: a rischio la permanenza di un big del Milan di Pioli.

Calciomercato Milan, tutti pazzi per Bennacer: lo vuole il Real Madrid!

L’estate del Milan potrebbe vedere l’addio dopo una sola stagione di Ismael Bennacer. Tra i migliori rossoneri in un’annata fatta di tanti bassi e pochi alti, l’algerino è finito nel mirino di diversi top club. Se due giorni fa si parlava di Manchester City in contatto per acquistare il cartellino dell’ex Empoli, adesso sarebbe il Real Madrid interessatissimo a Bennacer. Secondo quanto riportato da ‘DonBalon’ Zidane sarebbe rimasto stupito dalle prestazioni del classe 1997 tanto da puntarlo come obiettivo a centrocampo per la prossima estate.

Bennacer, arrivato a Milano per 16 milioni di euro, rappresenterebbe il giusto ricambio in mediana a Casemiro. Vista la giovane età ed i costi relativamente contenuti, il nazionale algerino potrebbe dunque vestire la camiceta blanca durante l’estate. Il Milan dal suo canto può vantare un legame contrattuale fino al 30 giugno 2024 con il 22enne nativo di Arles. Per strapparlo ai rossoneri i ‘Blancos’ sarebbero così disposti ad offrire il doppio di quanto sborsato in estate dal Milan, circa 30-35 milioni di euro.

Situazione in divenire ma continuano a moltiplicarsi i top club europei sulle tracce di Bennacer: dal City di Guardiola al Real Madrid di Zidane, l’algerino può lasciare il Milan.

