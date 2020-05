La Juventus ha provato più volte a portarlo a Torino negli ultimi mesi ma senza successo: più di un rifiuto alla proposta bianconera

Dopo un periodo difficile, il calcio italiano è pronto a ripartire. Dall’apertura agli allenamenti fino alla probabile ripresa dei campionati nel mese di giugno, filtra ottimismo per la programmazione futura dei club. Programmazione che non può prescindere dal calciomercato, con la Juventus che negli ultimi mesi ha dovuto incassare diversi no dal Big.

Calciomercato Juventus, clamoroso triplo rifiuto: il retroscena

La Juventus ci ha provato. Ha tentato e ritentato ma l’offerta bianconera non ha mai avuto buon esito. Secondo quanto rivelato dal portale spagnolo ‘Dondiario‘, il club bianconero negli ultimi mesi avrebbe a più riprese tentato Zinedine Zidane a sedere sulla panchina dei campioni d’Italia. Un corteggiamento serrato sin dal ritorno del tecnico transalpino sulla panchina del Real Madrid, avvenuto nel marzo 2019.

Una tripla proposta rifiutata dall’allenatore ed ex centrocampista juventino, che non ha però mai smesso di credere nella causa legata alle ‘Merengues’. Zidane è infatti sicuro di trovarsi nel club più importante del mondo ed è deciso a continuare la sua avventura in Liga, nonostante le diverse critiche mossegli nelle ultime settimane prima del lockdown.

Sulla panchina della Primavera e della prima squadra poi, Zidane ha vinto e la sua intenzione sarebbe quindi quella di confermarsi nonostante le tre Champions di fila regalate al Real negli scorsi anni.

