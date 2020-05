Calciomercato Juventus, un altro affare in Serie A | Colpo in prospettiva

La Juventus è in trattativa con il club di Serie A e prepara un nuovo colpo di mercato. Buoni rapporti tra le parti, l’affare può andare in porto!

È iniziato in anticipo il lavoro della Juventus per quanto riguarda gli affari della prossima sessione di mercato. Lo stop causato dall’emergenza coronavirus ha portato la società ad avere più tempo a disposizione per studiare le mosse da attuare in futuro e analizzare al meglio le zone di campo in cui ci sono state più difficoltà.

La compagine allenata da Maurizio Sarri ha avuto qualche problema particolare sulle fasce, a causa della carenza di terzini. C’è stata anche una fase di emergenza nella stagione che ha portato Blaise Matuidi a giocare in quel ruolo, per questo c’è bisogno di rinforzi in quel reparto per evitare nuove problematiche di questo tipo.

Calciomercato Juventus, Tomiyasu nuovo obiettivo per il futuro

Un elemento che potrebbe finire nel mirino della Juventus potrebbe essere Takehiro Tomiyasu, terzino destro di proprietà del Bologna. Il classe 1998 ha disputato una buona stagione fin qui giocando 20 gare e fornendo anche due assist ai suoi compagni di squadra.

Un’eventuale trattativa potrebbe essere facilitata visti gli ottimi rapporti con il Bologna, che hanno portato a fare affari anche in passato per calciatori come Riccardo Orsolini. Su quest’ultimo, infatti, la Juventus ha una sorta di corsia preferenziale in caso di offerte di altri club per un valore di 30 milioni di euro.

Con Tomiyasu, dunque, ci potrebbe essere un nuovo affare in stile Orsolini tra i bianconeri e il Bologna.

