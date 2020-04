Zinedine Zidane avrebbe messo nel mirino un attaccante di assoluto valore, dopo la rottura con il proprio allenatore: la Juventus monitora da vicino la situazione

Sono giorni frenetici, non solo per il Coronavirus, ma anche per quanto riguarda il calciomercato. Tanti top club d’Europa sarebbero al lavoro per provare così ad imbastire possibili trattative in vista della prossima stagione. Il Real Madrid è sempre pronto a sferrare l’attacco vincente per rinforzare l’attacco di Zinedine Zidane, qualora dovesse restare nella capitale spagnola.

Calciomercato Juventus, Mane la prima scelta di Zidane

Come svelato da “France Football” l’attaccante del Liverpool, Sadio Mane, sarebbe finito nel mirino delle “merengues” con lo stesso Zidane rapito da tempo delle sue qualità. Il suo rapporto con Jurgen Klopp non è più dei migliori con alcune polemiche arrivate nelle ultime ore: così il suo futuro potrebbe essere lontano dai “Reds”.

Infine, se Zidane dovesse cambiare aria e volare a Torino Mane potrebbe essere così la sua prima scelta anche in bianconero. Rapido, veloce e molto tecnico: l’attaccante del Liverpool farebbe molto comodo anche alla compagine italiana con le sue incursioni micidiali con e senza palla. La dirigenza torinese continua a monitorare da vicino l’evolversi della situazione.

Mesi lunghi ed interminabili con la possibilità di acquistare un top player: la Juventus è sempre al lavoro.

