Calciomercato Juventus, Ronaldo via | Scambio da fantascienza col PSG

Dalla Spagna lanciano una nuova bomba di mercato riguardo la Juventus. Il fuoriclasse può arrivare, scambio clamoroso: via Ronaldo!

Dopo l’emergenza coronavirus si prevede un calciomercato diverso dal solito, ricco principalmente di scambi per non sborsare cifre esorbitanti in un periodo di crisi. Si avvicinerà molto allo stile dei trasferimenti dell’NBA, ma ciò non toglierà operazioni importanti e clamorose tra le big di Europa. La Juventus inizia a lavorare per studiare i nuovi colpi e dalla Spagna si parla di una trattativa clamorosa.

I bianconeri hanno messo nel mirino Neymar, ma in cambio del brasiliano potrebbe esserci una proposta diversa rispetto a quella di cui si parla. Infatti potrebbe non essere Dybala il sacrificato per arrivare al fuoriclasse del PSG ma bensì Cristiano Ronaldo, così come riportato da Diario Gol.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo per Neymar: la bomba lanciata dalla Spagna

Uno scambio Ronaldo-Neymar potrebbe accontentare sia Juventus che Paris-Saint Germain. I bianconeri sacrificherebbero un calciatore che è ai suoi ultimi anni della carriera mentre i francesi perderebbero un giocatore che è scontento e vuole andare via. Per Cristiano Ronaldo sarebbe una buona occasione per continuare a macinare record in un club in cui avrebbe alte possibilità di vincere tutti i titoli nazionali.

Neymar, invece, potrebbe diventare l’uomo-simbolo e gradirebbe soprattutto questo aspetto. Ciò non avverrebbe al Barcellona, dove ovviamente il protagonista sarebbe sempre Lionel Messi. L’ingaggio del brasiliano potrebbe rappresentare un problema, ma in caso di addio di Cristiano Ronaldo la Juventus avrebbe un buon budget per accontentarlo.

Un punto a favore per la riuscita della trattativa è anche il brutto rapporto che ha il presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi con il Barcellona, altro club interessato a Neymar. L’imprenditore, infatti, potrebbe anche chiedere un prezzo inferiore alla Juventus pur di non cedere il proprio fuoriclasse ai Blaugrana.

