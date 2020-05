Il calciomercato dell’Inter è pronto ad entrare nel vivo: mister Antonio Conte vuole puntare forte sull’ex giocatore del Milan

Si attende ancora la ripresa ufficiale del campionato di Serie A, nonostante stia filtrando ottimismo nelle ultime ore. I club però non restano fermi e programmano la stagione 2020/21. Tra questi l’Inter di Conte, a caccia di profili di spessore per tentare nuovamente l’attacco alla vetta in Italia ed Europa: in vista del calciomercato estivo spunta l’ex milanista sul taccuino di Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, un ex Milan per la mediana di Conte

Un’idea che sta balenando nelle ultime settimane nelle menti dei dirigenti nerazzurri. L’Inter, sotto spinta del suo tecnico Antonio Conte, potrebbe decidere di puntare su Tiemouè Bakayoko. Il colosso francese, finito al Monaco dopo la buona esperienza in rossonero, difficilmente resterà in Ligue 1. Il suo futuro sarà con ogni probabilità nuovamente al Chelsea, proprietario del cartellino, che cercherà una nuova squadra per il centrocampista classe 1994.

Il Monaco infatti difficilmente deciderà di riscattare Bakayoko, nonostante un’ottima stagione (23 presenze, 1 rete e 2 assist vincenti). Troppi i 43-45 milioni di euro richiesti dai ‘Blues’ per il suo cartellino. Ecco perchè l’opzione Inter è destinata a prendere quota giorno dopo giorno. Conte stima Bakayoko e lo volle durante la sua esperienza in quel di Londra. Adesso Marotta potrebbe tentare l’approccio con il club di Abramovich, sulla base di un prestito oneroso fissato a 5 milioni ed il diritto di riscatto a 32.

Una pista che, dunque, rischia di diventare caldissima per la gioia di mister Conte: Bakayoko è l’ultima idea per il centrocampo dell’Inter.

S.C