Calciomercato Juventus, Rabiot dirà addio | Arriva l’offerta!

Il calciomercato della Juventus vedrà un addio di spessore nella prossima sessione estiva: Adrien Rabiot vicinissimo a salutare i bianconeri

Un’estate complessa per il calcio italiano che progetta ancora il ritorno in campo che potrebbe avvenire nelle prime settimane di giugno. Nonostante ciò, i club come la Juventus lavorano già alla futura sessione di calciomercato con diversi colpi in canna. Dalle entrate alle cessione, spunta un possibile clamoroso addio già nel mercato estivo.

Calciomercato Juventus, addio in mediana: c’è l’offerta

La Juventus attende di riprendere e chiudere l’attuale stagione ma la testa, almeno in ottica mercato, è già al 2020/21. In tal senso in casa bianconera si starebbe preparando una cessione illustre: quella di Adrien Rabiot. Dopo aver stupito tutti con il Psg, il francesino ha deluso le aspettative con la maglia bianconera collezionando solo 11 presenze e prestazioni decisamente insufficienti. Ecco che per il giovane centrocampista, secondo quanto riportato da ‘Express.co.uk’, il Newcastle si sarebbe fatto avanti per convincere l’ex Psg a trasferirsi in Premier League.

I ‘Magpies‘ intendono quindi fare sul serio approfittando del passaggio di proprietà da circa 300 milioni di euro, con i nuovi proprietari che intendono spendere cifre importanti per rilanciare il club. Tra i primi colpi ci sarebbe proprio Rabiot, per il quale la dirigenza del Newcastle sarebbe pronta ad offrire alla Juventus ben 26 milioni di sterline, poco meno di 30 milioni di euro.

I contatti tra l’entourage di Rabiot ed il suo nuovo possibile club sono costanti e l’accordo sarebbe ormai vicino. Il giocatore vive una situazione delicata con il club torinese ed intende cambiare aria per rilanciarsi in vista dell’Europeo. Rabiot e la Juventus sono vicini a dirsi addio: il Newcastle apparecchia il grande colpo.

