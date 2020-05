Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Lo paga la Juventus!

Lautaro Martinez potrebbe essere a breve il nuovo attaccante del Barcellona. Tutto, però, dipende ancora una volta dall’asse con la Juventus

L’Inter continua a monitorare il fronte mercato in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni eccellenti. Lautaro Martinez sembra sempre più vicino alla cessione del Barcellona, che preme per averlo già da diverso tempo.

Calciomercato Inter, la Juve sblocca Lautaro al Barcellona

Come svelato dal quotidiano spagnolo Sport la società nerazzurra vorrebbe chiudere già l’operazione entro fine maggio per avere successivamente il cash utile per fare acquisti di livello mondiale in vista della prossima stagione. Già dalla prossima settimana potrebbe arrivare la chiusura dell’affare con l’Inter che chiede più di 60 milioni di euro per la parte cash più due possibili giocatore per abbassare la clausola da 110.

Inoltre, la trattativa potrebbe interessare anche il Manchester City con lo scambio Cancelo e Semedo pronto a volare da Guardiola. Infine, il ruolo della Juventus sarà ancora una volta decisivo: il Barcellona vorrebbe chiudere prima gli affari rimasti in sospeso con il club bianconero per poi investire più di 60 milioni nella trattativa con l’Inter per Lautaro.

Intrecci di mercato davvero suggestivi che potrebbero accontentare sia l’Inter che la Juventus.

