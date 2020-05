Arriva la notizia sconvolgente in casa Juventus: la colonna dei bianconeri ha ormai deciso di lasciare il club e non terminare la stagione

Sono giorni molto importanti per il futuro della stagione di Serie A. Dal 18 maggio ripartiranno gli allenamenti di gruppo per le squadre italiane, che nel frattempo si allenano in maniera individuale. In casa Juventus però, arriva la notizia che sconvolge tutti, un pilastro ha deciso di dire addio ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Barzagli ha deciso: dice addio ai bianconeri

In questi giorni i tifosi e le squadre di Serie A, hanno tirato un sospiro di sollievo. Il campionato si avvicina alla ripartenza, che dovrebbe avvenire il prossimo 13 giugno. In casa Juventus però, arriva l’inaspettata notizia. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, il pilastro difensivo bianconero, Andrea Barzagli, ha deciso di dire addio. Il difensore della nazionale italia, juventino dal 2011, anche quando ripartirà il campionato non terminerà la stagione. Nei giorni scorsi, il calciatore soprannominato ‘the wall’, ha comunicato la decisione al presidente Andrea Agnelli ed a tutto lo staff tecnico. Quando Maurizio Sarri è tornato alla Continassa per dirigere gli allenamenti, il difensore classe 1981 non c’era, ma la cosa sembrava non essere allarmante.

Invece, dopo 281 presenze e 2 gol, il pilastro della difesa juventina ha scelto di dire addio alla maglia bianconera. Dopo l’addio alla nazionale è arrivato anche quello alla Juventus, smontando così la famosa ‘BBC’ che formava la difesa juventina insieme ai compagni Chiellini e Bonucci. Una notizia che sicuramente lascerà sconvolti i tifosi bianconeri.

