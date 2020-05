In Serie A, con la ripresa degli allenamenti individuali, sono iniziati anche i primi infortuni: ecco il comunicato ufficiale della società

Il ritorno sul campo dopo due mesi di stop rappresenta probabilmente un record per i calciatori. Raramente delle squadre intere sono state ferme per così tanto tempo e riprendere la forma e il ritmo partita potrebbe essere più difficile del solito, considerando anche che le partite si dovrebbero giocare sotto il caldo dell’estate.

Sembrerebbe ormai decisa la data per la ripartenza del campionato italiano, che rovrebbe riprendere verso il 13 giugno, per cui c’è ancora molto tempo a disposizione per tornare a prendere confidenza con il pallone. I calciatori di Serie A sono tornati in campo da pochi giorni per gli allenamenti individuali, in attesa delle sedute collettive che si svolgeranno a partire da lunedì 18 maggio.

Serie A, dopo Pau Lopez si ferma anche Manolas: distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso

Con il ritorno sul terreno di gioco, però, sono comparsi anche i primi infortuni. Prima Pau Lopez, poi Kostas Manolas: il difensore greco si è infortunato a livello muscolare e oggi il Napoli ha ufficializzato la diagnosi. Di seguito è riportato il comunicato del club azzurro.

“Kostas Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore azzurro si era infortunato ieri durante l’allenamento individuale facoltativo svolto al Training Center. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane”.

Paura dunque per i partenopei, che sperano di avere il greco a disposizione per la probabile ripresa del campionato del 13 giugno.

