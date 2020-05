Calciomercato Juventus, caos Rabiot | La ‘risposta’ del francese

Nelle ultime ore si è alzato un polverone intorno ad Adrien Rabiot, al centro di un caso mediatico. Dalla Francia trapela la serenità del ragazzo.

I protagonisti assoluti in casa Juventus negli ultimi giorni sono stati Gonzalo Higuain e soprattutto Adrien Rabiot. Gli unici assenti a Torino del folto gruppo di stranieri che era tornato in patria all’inizio dell’emergenza Coronavirus dopo lo stop forzato del campionato. Ora però la società bianconera è al lavoro per tentare la ripresa con i primi allenamenti individuali ma all’appello mancano ancora l’argentino e il francese. A destare perplessità nelle ultime ore è stato soprattutto Rabiot, finito al centro di un vero e proprio caso mediatico per il suo mancato rientro alla base. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, nessun problema Rabiot: il messaggio dalla Francia

Rabiot rientrerà tra mercoledì e giovedì a Torino dalla Costa Azzurra, come sottolineato da ‘Calciomercato.it’, dopo le polemiche degli ultimi giorni. Una notizia che dovrebbe spegnere le polemiche degli ultimi giorni sull’ex centrocampista del PSG, che ha suscitato l’ira dei tifosi che sui social non si sono risparmiati nei suoi confronti.

Eppure secondo quanto rivelato dall’emittente francese RTL il centrocampista juventino “non si sentirebbe colpevole di alcunché” ed è appunto pronto a tornare “già domani“, confermando di fatto le anticipazioni di ‘Calciomercato.it’. Il tutto dopo aver seguito alla lettera perfettamente il programma di allenamento fornitogli dal club piemontese nel corso del periodo di lontananza.

