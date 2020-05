L’asse Juventus-Barcellona è sempre più infuocato con numerose trattative in corso: forte interessamento per il terzino bianconero De Sciglio

Mattia de Sciglio è l’altro uomo mercato della Juventus. Il terzino, cresciuto nel settore giovanile del Milan, sarebbe finito nel mirino del Barcellona che piace davvero tanto al club blaugrana. L’asse con gli spagnoli è diventato davvero bollente con numerosi contatti nelle ultime settimane come svelato dall’edizione odierna de “El Mundo Deportivo”. A causa dell’emergenza Coronavirus le trattative di mercato sono in costante aggiornamento in attesa di capire quando si riprenderà a giocare. Così il terzino destro bianconero può anche giocare a sinistra e potrebbe essere così l’alternativa giusta in caso di addio di Semedo.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, Juventus | ‘Caso’ sui rientri: mancano due giocatori

Calciomercato Juventus, Rabiot non piace al Barcellona

Il centrocampista francese della Juventus, Adrien Rabiot si sarebbe offerto anche al Barcellona, ma il centrocampista francese non farebbe al caso del club spagnolo. Così la sua cessione potrebbe già avvenire al termine della stagione con il Manchester United molto interessato al giocatore.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Rabiot può partire | ‘Asso’ per il colpo

Il Barcellona, infine, continua a lavorare per cercare di strappare ai bianconeri il cartellino del centrocampista bosniaco Miralem Pjanic. Le trattative proseguono senza sosta con la possibilità dei due club di mettere in piedi un maxi-scambio davvero incredibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, big ai saluti | “Firmerà per quattro anni”

Champions, Juventus-Lione | Aulas ufficializza la data del recupero!

Atalanta, Andrea Rinaldi in condizioni critiche per un aneurisma celebrale | Era in prestito al