Il Milan culla il sogno Tonali nel prossimo calciomercato. Le cessioni di Bennacer e Donnarumma al PSG potrebbero dare il via libera per l’assalto al talento del Brescia

Sandro Tonali è un obiettivo dichiarato di Juventus e Inter. Le due grandi d’Italia affilano le armi per il talento del Brescia, che a meno di clamorosi colpi di scena lascerà le ‘Rondinelle’ a fine stagione. Cellino già pregusta l’asta per il suo gioiello, anche se probabilmente a causa della crisi provocata dal coronavirus dovrà abbassare le pretese per il cartellino del classe 2000.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, addio Ibra | Nuova sfida per lo svedese

Proibitiva sembra infatti la valutazione di 50 milioni di euro, con il Brescia che per 40 milioni oltre ad un giovane come contropartita potrebbe dare il via libera alla cessione del giocatore. Si prospetterebbe in questo senso un duello tra Juve e Inter ma attenzione anche ad un possibile inserimento del Milan. Il ‘Diavolo’ culla il sogno Tonali e a certe condizioni può dare l’assalto al baby centrocampista.

Calciomercato Milan, Donnarumma e Bennacer portano Tonali

Il colpo Tonali è vincolato ad alcune cessioni importanti, tra cui potrebbe esserci anche Bennacer. Il regista algerino piace al Dt del PSG Leonardo, che presto può farsi sotto con un’offerta importante per strapparlo ai rossoneri. In casa Milan, oltre all’ex Empoli, anche Donnarumma stuzzica e non poco la fantasia del club campione di Francia. Il portiere della Nazionale può salutare Milanello senza rinnovo, con Leonardo che potrebbe pensare ad un’offerta tra i 60 e i 70 milioni di euro per portare sotto la Tour Eiffel la coppia Donnarumma-Bennacer. Tesoretto fondamentale per andare poi all’assalto di Tonali e soffiarlo alla concorrenza di Juventus (frenata dalle complicate cessioni degli indesiderati, tra questi spicca Bernardeschi) e Inter. Il Milan, che tra i pali per sostituire Donnarumma potrebbe pensare ad uno tra Musso e Meret, nell’operazione con il Brescia può mettere sul piatto anche un giovane tra Gabbia, Plizzari e Pobega.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, beffa Milan | Affare fatto!

Determinante sarà inoltre la volontà di Tonali, che non ha mai nascosto la sua fede rossonera da piccolo e l’ammirazione per l’idolo Gattuso. Il talentuoso centrocampista al Milan avrebbe una maglia assicurata da titolare a differenza di un ipotetico trasferimento alla Juventus o all’Inter, aspetto da non sottovalutare in chiave Nazionale e in vista degli Europei rinviati all’estate 2021.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Leonardo insiste | Ma a Parigi non sono d’accordo

G.M.