Calciomercato Juventus, maxi plusvalenza | Che scambio in Serie A

Dopo aver vissuto una buona stagione, la Juventus prepara le mosse di mercato per la prossima stagione. Possibile scambio in Serie A!

È stata fin qui una buona stagione per la Juventus, che è ancora in lotta per tutte le competizioni e in caso di ripresa definitiva delle competizioni vorrebbe cercare l’assalto in Champions League. La sconfitta per 1-0 contro il Lione ha fatto male ai bianconeri ma ad agosto si potrebbe giocare la gara di ritorno per provare a ribaltare il risultato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: De Sciglio piace e molto al Barcellona!

Nel frattempo Fabio Paratici approfitta di questo stop forzato per analizzare i primi mesi di stagione e tracciare un bilancio su cosa è andato meglio o peggio, in modo da programmare con largo anticipo il prossimo mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, fuga dalla Juventus | Si è offerto al Barcellona!

Calciomercato Juventus, scambio in difesa con la Roma: Demiral per Mancini!

Ci potrebbero essere dei cambiamenti anche nella difesa bianconera. La Juventus è partita con Matthijs De Ligt titolare a causa dell’infortunio di Giorgio Chiellini prima di far giocare Merih Demiral. Anche il turco, però, si è fermato per la rottura del crociato a gennaio e quindi al centro della difesa ci è tornato l’olandese. Non è da escludere una possibile cessione di Demiral già nella prossima sessione di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto del Real | Anche James nell’operazione!

Il difensore classe 1998 potrebbe essere al centro di uno scambio con la Roma, che porterebbe alla “Vecchia Signora” Gianluca Mancini, autore di una buona stagione con i giallorossi. Il turco potrebbe costare di più nonostante l’infortunio di gennaio, ma in questo caso ci sarebbe un vantaggio per entrambe le società visto che arriverebbe una plusvalenza sia per la Juventus che per la Roma, come avvenuto già in passato per lo scambio Pellegrini–Spinazzola.

Demiral in questa stagione ha disputato 7 presenze ed è andato in gol in un’occasione, mentre Mancini ha giocato ben 31 gare e anche lui ha realizzato una rete.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, Lotito trema | Assalto a Inzaghi

Calciomercato Milan, addio Ibra | Nuova sfida per lo svedese