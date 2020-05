Calciomercato Juventus, decisione presa | Assalto al big

Tra Juventus e Barcellona continua la trattativa per la cessione di Miralem Pjanic: sul centrocampista però, ci sarebbe un’altra big a fare sul serio

Il calciomercato della Juventus inizia già ad entrare nel vivo. I bianconeri hanno già avviato i contatti con vari top club europei per trattare acquisti e cessioni. Attualmente l’asse più ‘caldo’ è quello con il Barcellona, con il quale la dirigenza starebbe trattando anche la cessione di Miralem Pjanic. Gli spagnoli però, sembrerebbero non essere i soli sul calciatore bosniaco. Anche altri due top club europei fanno sul serio.

Calciomercato Juventus, non solo il Barcellona per Pjanic: anche PSG e Chelsea all’assalto

Continua senza sosta il calciomercato in Serie A. La Juventus sembrerebbe aver messo le tende in Spagna, puntando su alcuni giocatori del Barcellona. Mentre i due club continuano a trattare per Miralem Pjanic, un terzo club sembrerebbe manifestare il proprio interesse. Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, sul bosniaco ci sarebbe anche il Paris Saint Germain. Il direttore sportivo del club parigino, Leonardo, sarebbe alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione e nella lista dei possibili acquisti avrebbe inserito anche il nome del calciatore bianconero, approvato all’unanimità all’interno della dirigenza. Il Barcellona sembrerebbe comunque essere in vantaggio sul club francese, soprattutto per quanto riguarda le contropartite da mettere sul piatto, da Arthur e Rakitic a Semedo e Vidal.

Inoltre, ad iscriversi alla corsa per il centrocampista della Juventus, secondo quanto riportato dal ‘The Guardian‘, ci sarebbe anche il Chelsea, che potrebbe inserire nella trattativa il pupillo di Maurizio Sarri, Jorginho. Le due società avrebbero già iniziato a dialogare sul possibile scambio. Si profila una corsa a tre per il numero cinque juventino, destinato ad infiammare il calciomercato europeo.

