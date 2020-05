Calciomercato Juventus, affare fatto | Primo colpo di Paratici

La Juventus è pronta a chiudere un affare di calciomercato. Dalla Spagna parlano di accordo raggiungo: manca solo la firma!

La Juventus attende la ripresa della stagione per provare la rincorsa verso ogni competizione, visto che può succedere ancora di tutto. In Champions League c’è da ribaltare il risultato dell’andata con il Lione per 1-0 mentre in campionato c’è un leggero vantaggio di un punto sulla Lazio da confermare nelle 12 giornate ancora da giocare.

Nel frattempo la società lavora sul mercato e ha in mente già diverse trattative in mente da concretizzare nella prossima sessione. Non ci sono solo i big nel mirino di Fabio Paratici ma anche quei calciatori che potrebbero affermarsi nel futuro.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: 24 milioni per Kaio Junior, manca solo la firma

Un nome accostato ai bianconeri nei giorni scorsi è il talento Kaio Jorge, classe 2002, di proprietà del Santos. Nonostante la giovane età, ha già collezionato diverse presenze in prima squadra e viene visto da tanti come uno dei migliori prospetti per il futuro. Dalla Spagna arrivano voci che lo vedono sempre più vicino alla Juventus.

Secondo quanto riportato da TodoFichajes, infatti, ci sarebbe l’accordo tra la ‘Vecchia Signora’ e il Santos per il trasferimento dell’attaccante a titolo definitivo nei prossimi mesi. L’affare potrebbe andare in porto per 24 milioni di euro e, da quanto appreso dal quotidiano spagnolo, mancherebbe solo la firma e di conseguenza l’annuncio ufficiale. Paratici, dunque, sta per strapparlo definitivamente alle altre big che volevano Kaio Jorge, Real Madrid e Chelsea in testa.

Per la Juventus, dunque, non c’è solo il mercato dei big ma anche quello delle giovani promesse che potrebbero fare le fortune dei bianconeri in futuro.

