Il Dt del PSG Leonardo potrebbe chiedere il numero dieci nell’eventuale affare con la Juventus per il cartellino di Icardi

E’ ancora tutto da decifrare il futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha messo in bacheca il suo primo titolo in carriera con la maglia del Paris Saint-Germain, con la Francia che ha cristallizzato titolo e verdetti in Ligue 1 dopo le note vicende inerenti al coronavirus. Il club parigino non ha però ancora sciolto le riserve sulla conferma del classe ’93, con il riscatto dall’Inter fissato a 70 milioni di euro.

Un’ultima parola sulla possibile permanenza o meno a Parigi ce l’avrà lo stesso Icardi, che però sarebbe tentato dal ritorno in Serie A e di accasarsi alla Juventus, nuovamente sulle sue tracce per raccogliere l’eredità di Higuain, al passo d’addio con i bianconeri. In caso di riscatto e di una successiva cessione in Italia, il PSG dovrà versare altri 10-15 milioni nelle casse dell’Inter secondo un’altra clausola contenuta nell’accordo con il sodalizio di Suning.

Calciomercato Juventus, super scambio: Dybala per Icardi

Leonardo e Paratici infatti potrebbero trattare il trasferimento a Torino di Icardi, con il Dt campione di Francia che avrebbe messo nel mirino diverse pedine da inserire nello scambio per il bomber. Da Pjanic a Douglas Costa, senza dimenticare De Sciglio e Alex Sandro. Ma la provocazione di Leonardo potrebbe arrivare su un altro nome: Paulo Dybala. Il numero dieci juventino, completamente guarito nelle scorse ore dal Covid-19, resta un pallino della dirigenza francese che già la scorsa estate aveva provato l’affondo per portarlo alla corte di Tuchel, quando sfumò la trattativa per il passaggio del fantasista al Manchester United. Leonardo potrebbe così avanzare la proposta di uno scambio alla pari tra i due argentini, che sarebbero valutati intorno ai 100 milioni di euro da entrambe le parti.

Uno scenario che al momento convincerebbe poco la Juventus, che non intende sacrificare Dybala con il quale sta lavorando per il rinnovo del contratto oltre il 2022. La ‘Joya’ è di nuovo centrale nel progetto bianconero, con Paratici che preferirebbe inserire altri profili per l’assalto al pupillo Icardi.

G.M.