Bundesliga, UFFICIALE la data della ripresa definitiva del campionato

Attraverso una conferenza stampa è stata annunciata la ripartenza del campionato. Comunicate le date di inizio e fine competizione

Dopo lo stop della Ligue 1, c’è il primo dei cinque campionati principali di Europa che si appresta a ripartire. Si attendeva un annuncio nella giornata di oggi ed è arrivato in questi minuti: la Bundesliga tornerà in campo a partire dal 16 maggio. In Germania la situazione sembrerebbe sotto controllo e per questo sembrerebbero esserci le condizioni per tornare a giocare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Le cifre

A spiegare i motivi di questa decisione è l’amministratore delegato della DFL, Christian Seifert, che ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “C’è un rischio di infezione estremamente basso per i giocatori e non è più alto rispetto ad altri settori, per questo si può ripartire”.

È stata stabilita anche la data che riguarda la fine del torneo: il campionato si concluderà tra il 27 e il 28 giugno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, carta Vecino | Scambio in Premier League

Coronavirus, UFFICIALE: nuovo caso in Serie A