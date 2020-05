Juventus, attacco del padre di Higuain: “Certa gente è stupida”

La situazione di Higuain rimane la più spinosa in casa Juventus, intanto dall’Argentina il padre del Pipita attacca: “Certe gente è stupida”.

I nodi da sciogliere in vista della prossima stagione sono molti, ma in casa Juventus quello più intricato riguardo Gonzalo Higuain. Il numero ’21’ bianconero ha trascorso la quarantena in Argentina, dove è potuto stare vicino ai propri familiari in un momento difficile, e adesso nutre molti dubbi riguardo alla prossima stagione. Nel progetto bianconero, infatti, non sembra esserci più spazio per Higuain ed il bomber argentino, molto probabilmente, sarà messo sul mercato. Dall’Argentina, nel frattempo, il padre del ‘Pipita’ ha espresso la propria opinione sulla situazione attuale.

Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Parla il padre dell’attaccante

Gonzalo Higuain, fin dal primo giorno, ha dimostrato il proprio attaccamento alla maglia della Juventus: nella scorsa annata, l’attaccante, ha sofferto molto l’addio al club torinese. L’arrivo del mentore Sarri sembrava destinato a cambiare tutto, ma la prossima estate potrebbe essere l’ultima in bianconero per il ‘Pipita’. Intanto, dall’Argentina, ha parlato ai microfoni di ‘TNT Sports’ il padre di Higuain: “Ci sono giocatori che vengono criticati molto, credo che certa gente sia stupida, passa tutto il giorno ad attaccare e a creare meme. Chi attacca in rete in questo modo è un codardo che si rende ridicolo. È solamente povera gente che perde tempo”.

Il padre dell’attaccante bianconero, il mitico Jorge ‘Pipa’ Higuain, è stato un grande difensore in sudamerica: l’unico giocatore ad essere stato capitano sia del Boca Juniors che de River Plate. Proprio il club ‘Millionarios’, che ha lanciato anche Gonzalo, è stato accostato all’attaccante della Juventus nelle scorse settimane. Il padre di Higuain ha parlato anche di questo: “Gonzalo ha ancora un anno di contratto con la Juventus, non è il momento di tornare al River per Gonzalo. Il calciomercato europeo è completamente diverso da quello argentino: un calciatore come mio figlio non può andare al River, per il momento”.

