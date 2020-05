Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Le cifre

Il prossimo mercato della Juventus potrebbe essere ‘creativo’, come dichiarato da Paratici: i bianconeri avrebbero già proposto uno scambio alla Roma.

La Juventus, nonostante le difficoltà che si prospettano, vuole rinforzarsi in maniera importante sul mercato. Fabio Paratici ha dichiarato che potrebbe esserci un mercato ‘creativo’, utilizzando principalmente due armi: i prestiti a lungo termine e gli scambi. Proprio tramite uno di questi scambi, che permetterà alle squadre di svalutare il meno possibile i giocatori, la Juventus potrebbe trovare il rinforzo per il centrocampo. Il ds bianconero, infatti, avrebbe proposto alla Roma un’operazione di scambio inserendo Federico Bernardeschi.

Calciomercato Juventus, proposto lo scambio alla Roma | Bernardeschi per Zaniolo

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, la Juventus sarebbe disposta ad inserire Bernardeschi come parziale contropartita tecnica per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso, attualmente in recupero dall’infortunio accorso proprio contro i bianconeri, è da diversi anni un pallino di Paratici. L’asse Roma-Torino è già stato battuto con uno scambio la scorsa estate: con Luca Pellegrini che è passato in bianconero e Spinazzola in giallorosso. Nel prossimo mercato, in cui gli scambi saranno uno strumento importante, le due società potrebbero instaurare altre operazioni.

Il nodo principale, al momento, è quello relativo alle valutazioni dei giocatori: quella di Zaniolo è di circa 50 milioni, mentre quella di Bernardeschi si aggira intorno ai 30/35 milioni di euro. Lo status di infortunato dell’azzurro classe ’99 potrebbe fornire un assist alla società piemontese: i due club potrebbero mettere a bilancio due valutazioni similari o, quantomeno, facilmente colmabili con un conguaglio a favore dei giallorossi. Se lo scambio dovesse andare in porto, la Juventus riuscirebbe ad avere il tanto agognato rinforzo a centrocampo, mentre la Roma metterebbe a disposizione di Fonseca un profilo duttile come quello di Bernardeschi.

Si scalda l’asse Roma-Torino: la Juventus avrebbe intenzione di offrire Bernardeschi più un conguaglio economico per Nicolò Zaniolo!

RM

