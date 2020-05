Calciomercato Inter, svolta clamorosa | Pre-accordo con Lautaro!

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nella trattativa fra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro: dietro c’è lo zampino del Real Madrid.

La situazione di Lautaro Martinez rimane il nodo più importante da sciogliere in casa Inter. L’attaccante argentino è inseguito dal Barcellona da diversi mesi, ma il suo trasferimento in blaugrana non è per nulla scontato. Marotta vuole riuscire a trarre il meglio dall’eventuale cessione del ‘Toro’ e non è disposto a lasciarlo partire a prezzo di saldo. Inoltre dall’Argentina, le ultime indiscrezioni potrebbero cambiare totalmente lo scenario: il Real Madrid avrebbe un asso nella manica.

Inter, cambio di scenario per Lautaro | Il Real Madrid potrebbe avere un pre-contratto

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena riguardo alla situazione di Lautaro Martinez all’Inter: stando a quanto rivelato da ‘Don Balon’, l’argentino la scorsa estate avrebbe firmato un pre-contratto col Real Madrid. In questo caso, il Barcellona dovrebbe trattare anche con le ‘Merengues’ perché avrebbero la prelazione sul ‘Toro’. Si potrebbe ricreare una situazione simile a quella di Neymar ai tempi del Santos: in quel caso il brasiliano aveva firmato un pre-contratto con il Barcellona e l’inserimento del Real Madrid è stato vano per questo motivo.

La prossima destinazione di Lautaro Martinez potrebbe essere la Liga, ma non con la maglia blaugrana: l’indiscrezione dall’Argentina per cui Lautaro abbia firmato un pre-accordo con Florentino Perez, spinge l’attaccante verso il Real Madrid. Le grandi offensive del club catalano potrebbero essere inutili, l’attaccante dell’Inter potrebbe già essere nelle mani delle ‘Merengues’. Anche il Real Madrid, infatti, è alla ricerca di una nuova stella per il proprio attacco: rimasto orfano di Cristiano Ronaldo. Marotta, quindi, potrebbe trovarsi a dover trattare con il club ‘Galactico’ per Lautaro Martinez e la certezza dell’Inter sarebbe una sola: l’ad nerazzurro riuscirà a trarre il meglio dall’eventuale cessione.

