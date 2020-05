Non solo calcio giocato o calciomercato, una big d’Italia dovrà fare i conti anche con la questione stipendi a causa dell’emergenza Coronavirus: la soluzione

Le squadre di Serie A, a poco a poco, stanno tornando in campo per gli allenamenti individuali. L’Inter ha rinviato il ritorno in campo alla Pinetina, ma c’è un altro nodo da sciogliere molto importante, ossia quello che riguarda il taglio stipendio di Handanovic e compagni.

LEGGI ANCHE >>>Ligue 1, club in vendita | Prezzo fissato per la cessione

Inter, situazione stipendi bloccata: il futuro

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport le negoziazioni con staff e giocatori sono momentaneamente bloccate. Soltanto un mese fa il capitano dell’Inter, Samir Handanovic, si era fatto portavoce della squadra aprendo al possibile taglio degli stipendi. Nelle prossime settimane si tornerà a parlare di quest’aspetto, mentre ora si penserà a tornare in campo il prima possibile seppur con sedute individuali.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rinnovo Mbappe | Sorride la Juventus

Finora Juventus, Roma, Parma e Cagliari hanno adottato il taglio stipendi e così per diventare ufficiali devono essere depositate in Lega. Un nuovo inizio per dimenticare due mesi davvero pesanti a seguito dell’emergenza Coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, posticipato il Consiglio Federale | La nota della FIGC

Calciomercato Milan, arrivano conferme | Il bomber si avvicina

Coronavirus, ripresa Bundesliga | Due nuovi positivi nel Monchengladbach