Il Bayern Monaco guarda sempre con interesse a Dybala sul calciomercato. I bavaresi potrebbero offrire alla Juventus Alaba e Tolisso per il numero dieci argentino

Sarà un mercato fatto di scambi, dove ci vorrà fantasia ed elasticità. Parole e musica di Fabio Paratici, che ha già iniziato a costruire la Juventus del futuro. Il CFO bianconero cercherà con nuove soluzioni e approcci di rinforzare a dovere lo scacchiere di Sarri per la prossima stagione, in attesa di una decisione definitiva su quella in corso dopo le note vicende del coronavirus.

Una Juventus che avrà pochi incedibili nelle proprie fila, con tanti giocatori che potrebbero fungere come pedina di scambio per arrivare ad altri obiettivi. Tra questi non c’è Paulo Dybala, che a suon di gol e magie si è ripreso un ruolo di primo piano nell’undici bianconero dopo essere stato praticamente ad un passo dalla cessione al Manchester United. L’argentino è ritornato a fare la differenza sotto la cura Sarri e si avvicina al rinnovo oltre il 2022, data di scadenza del suo attuale contratto con la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, Alaba e Tolisso per il colpo Dybala

Nonostante la volontà di blindare il numero dieci a Torino, le altre big d’Europa non smettono il corteggiamento nei confronti del giocatore. Dybala piace e non poco da diverso tempo al Bayern Monaco, che non ha mai nascosto il debole per la ‘Joya’. Difficilmente però i bavaresi metteranno sul piatto gli oltre 100 milioni di euro che chiederebbe la Juventus per trattare la cessione dell’attaccante, con Rummenigge e soci che dovrebbero battere altre strade per recapitare un’offerta soddisfacente per convincere i campioni d’Italia a privarsi dell’argentino. Il Bayern potrebbe allora pensare di mettere sul piatto un paio di pedine gradite alla dirigenza della Continassa. Parliamo di Alaba e Tolisso, profili a più riprese accostati alla Juve.

Il terzino austriaco e il centrocampista ex Lione a più riprese sono stati sotto la lente d’ingrandimento del CFO Paratici, anche se ad oggi è difficile ipotizzare un sacrifico di Dybala se non per un’offerta da capogiro.

G.M.