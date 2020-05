Calciomercato Juventus, pallino Sarri | Guardiola vuole un solo scambio

La Juventus ha messo nel mirino un tassello importante per Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo detta le condizioni: operazione fattibile solo con uno scambio

È stata una buona annata della Juventus fino allo stop causato dall’emergenza coronavirus. Non si scende in campo da ormai due mesi ma la squadra è pronta a ripartire per provare a riprendere il cammino lasciato in sospeso a inizio marzo. Per gli uomini allenati da Maurizio Sarri è ancora tutto in ballo, in Champions League è arrivato un passo falso contro il Lione per 1-0 ma nella gara di ritorno può succedere qualsiasi cosa.

A trascinare i bianconeri in questi mesi, oltre al solito Cristiano Ronaldo, è stato uno straordinario Paulo Dybala che sta vivendo forse una delle migliori stagioni della sua carriera. Non benissimo, invece, Gonzalo Higuain che ha segnato meno del solito. Per provare a rendere la rosa ancor più competitiva, Fabio Paratici sarebbe a caccia di un nuovo attaccante con qualità importanti.

Calciomercato Juventus, sogno Gabriel Jesus: Guardiola lo cede solo con l’inserimento di Dybala!

Secondo quanto riportato da TuttoSport, uno dei profili più interessanti per i bianconeri sembrerebbe Gabriel Jesus del Manchester City. Il brasiliano sta vivendo una buona annata e in questa stagione ha totalizzato ben 18 reti. È un classe 1997 quindi ha ancora margini di crescita importanti.

Lo sa bene Pep Guardiola, che non vuole perdere un pezzo pregiato per il presente e per il futuro. Il tecnico spagnolo, infatti, potrebbe consentire la cessione di Gabriel Jesus solo a una condizione: l’inserimento di Paulo Dybala in una possibile trattativa. L’argentino, che sta trattando il rinnovo, potrebbe dunque essere l’unica chiave per arrivare al talento brasiliano.

Il City fissa le condizioni, ora tocca alla Juventus stabilire se l’operazione può essere fattibile o meno.

