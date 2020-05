Coronavirus | Serie A, perdita shock: da Ronaldo a Lukaku, i nuovi prezzi

Uno studio della ‘Kpmg Football Benchmark” ha dato i numeri sulla portata che la crisi economica post Coronavirus può avere sulla Serie A.

Il ‘Coronavirus‘, oltre ad aver bloccato l’intero sistema-calcio, avrà degli effetti piuttosto pesanti anche dal punto di vista economico. Uno studio della ‘Kpmg Football Benchmark‘ ha rivelato come la crisi economica causata dal ‘COVID-19’ ha portato ad una svalutazione dei giocatori, che sulla Serie A è pari ad 1,5 miliardi di euro. Questo è il minusvalore che il campionato italiano ha subito in questi due mesi: senza considerare che, se non si dovesse riprendere, la Serie A perderebbe anche circa 650/700 milioni da diritti TV, botteghino e sponsorizzazioni varie. Un perdita ciclopica che rischia di avere un grande impatto anche sul futuro del calciomercato.

Serie A, effetto Coronavirus | Che svalutazione per i giocatori!

La crisi economica che il ‘Coronavirus’ si è portato dietro come un effetto collaterale sta colpendo la Serie A in maniera imponente: la conseguenza è una svalutazione dei calciatori del campionato italiano. Lo studio della ‘Kpmg Football Benchamark’ ha rivelato, ad esempio, che il valore di Lukaku sia passato da 88,46 milioni pre-emergenza a 74,92 in caso di chiusura immediata del campionato, o 79,63 milioni con le porte chiuse. Anche il valore di Cristiano Ronaldo è sceso in maniera importante: passando dai 86 milioni iniziali ai 71 milioni con chiusura o 74 milioni con le porte chiuse.

Non sono solamente i giocatori di Juventus ed Inter ad essere colpiti dalla svalutazione, ma quelli dell’intero campionato italiano. Milinkovic-Savic, ad esempio, è passato dai 65 milioni pre-covid ai 52 milioni attuali. Una situazione che potrebbe anche tramutarsi in un’occasione sul mercato per i club italiani più solidi a livello economico. Un altro giocatore che ha subito una pesante svalutazione è Gigio Donnarumma: il portierone del Milan è passato da valere 55 milioni ai 39 milioni con la chiusura immediata del campionato, oppure i 44 milioni in caso si giochi a porte chiuse.

L’intera Serie A sta vivendo una crisi economica imponente legata alla svalutazione dei propri giocatori: anche questo è un effetto del ‘Coronavirus’.

