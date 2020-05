Dalla Francia arriva la clamorosa indiscrezione per cui il Marsiglia potrebbe essere in vendità: il presidente fissa il prezzo per la cessione

Molte squadre hanno fortemente risentito della forte diminuzione delle entrare a causa dello stop ai campionati dovuto all’emergenza Coronavirus. In Francia, nonostante alcune squadre siano pronte ad effettuare un ricorso, si è deciso per lo stop definitivo della Ligue 1. Il Marsiglia sembrerebbe essere in una situazione economica molto difficile, tanto che il presidente potrebbe pensare di vendere il club. Ecco quale potrebbe essere il prezzo per la cessione definitiva della squadra francese.

Ligue 1, Marsiglia in vendita: ecco il prezzo per la cessione del club

Il mondo del calcio sta vivendo un periodo di crisi economica e molte squadre rischiano di non farcela a sopravvivere. Una di queste potrebbe essere il Marsiglia. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano francese ‘L’Equipe‘, il proprietario del club francese, Frank McCourt, avrebbe deciso il prezzo per la cessione del club. Secondo le valutazioni fatte dalla società, il prezzo per la cessione dovrebbe essere di circa 248 milioni di euro.

Fino ad ora non si sarebbero manifestati possibili acquirenti e la dirigenza sembrerebbe intenzionata a smentire le voci, ma la verità sarebbe che il club arriva da un triennio di bilanci molto negativi e 150 milioni potrebbero servire solo per coprire i debiti. Neanche la qualificazione in Champions League della squadra allenata da Andre Villas-Boas sembrerebbe aiutare a rimarginare la situazione. Vedremo se più avanti si farà avanti qualche possibile investitore e quale sarà il futuro della società.

