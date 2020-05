Milan, si complica la pista Aurier per la difesa: Mourinho vuole ripartire da lui ed è intenzionato a rinnovargli il contratto.

Tra i reparti che il Milan dovrà rafforzare in vista della prossima stagione c’è certamente il settore difensivo destro. Sia Conti che Calabria non hanno infatti dato grandi garanzie e da tempo il club rossonero sta valutando diversi profili sul mercato, in attesa del nome giusto su cui puntare.

Calciomercato Milan, ostacolo Mourinho per Aurier

Uno dei nomi valutati con attenzione dalla società meneghina è Serge Aurier. Il terzino destro ivoriano, legato sino al 2022 con il Tottenham, è da tempo nei radar del club rossonero e non è detto che il Milan possa tentare un possibile assalto in estate. Aurier, che ha 28 anni e porterebbe certamente tanta esperienza internazionale in una squadra perlopiù giovane, sembra però rivelarsi una pista complessa.

Al Tottenham non sono piaciuti alcuni comportamenti del giocatore africano, che ha persino violato il lockdown, ma suo sponsor per una permanenza a Londra potrebbe essere Jose Mourinho. Come riferisce ‘Le 10 Sport’, il manager portoghese è intenzionato fortemente a puntare sul difensore ivoriano e vorrebbe rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza nel 2022. Una mossa che complicherebbe e non di poco le chance del Milan, che avrebbe potuto approfittare di un rapporto non idilliaco tra il giocatore e il club e soprattutto di un contratto non lontano dalla scadenza.

Se la società dovesse accontentare la richiesta di Mourinho e Aurier dovesse firmare un nuovo contratto, il Milan sarebbe costretto a virare su altri profili. Uno di questi, sostengono dalla Francia, potrebbe essere Celik del Lilla, anche lui da tempo nei radar rossoneri.

