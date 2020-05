Coronavirus, test per i giocatori della Liga | Previsione shock

Anche la Liga nella giornata di oggi sottoporrà ai test per il ‘Coronavirus’ i giocatori delle 42 squadre professionistiche: oltre 2 mila tamponi.

Dopo la Germania, anche la Spagna nella giornata di oggi sottoporrà i giocatori della Liga ai test per il ‘Coronavirus’. I risultati dei tedeschi sono arrivati nei giorni scorsi, con 10 giocatori risultati positivi al ‘COVID-19’ sugli oltre 1700 test effettuati. In Spagna i test sono obbligatori, come previsto dalla legge per la tutela e la sicurezza sul lavoro, per 1008 giocatori professionisti, 126 allenatori e 420 membri dello staff. La Federazione spagnola ha effettuato delle previsioni sui possibili casi di positività.

Coronavirus, La Liga sottopone i giocatori al test | Si stimano 30 positivi

Secondo quanto riportato da ‘AS’, la Liga avrebbe stimato il numero di positivi al ‘Coronavirus’ all’interno dei 2000 test che verranno effettuati oggi. La Federazione spagnola stima di trovare 30 casi positivi al ‘COVID-19’: un numero molto più basso rispetto alla Germania, in proporzione alla diffusione del virus all’interno dei due paesi. I 30 positivi asintomatici, qualora venissero riscontrati, devono essere immediatamente separati dal gruppo e messi in quarantena. Nei prossimi trenta giorni i giocatori della Liga verranno sottoposti per quattro volte ai test per il ‘Coronavirus’.

Anche la federazione spagnola sta mettendo in atto tutte le procedure preparatorie e indispensabili per poter pensare di ripartire con i campionati. Solamente dopo una serie di controlli periodici e mirati, potrebbero esserci le condizioni per ripartire, sempre seguendo le indicazioni governative. Il mondo del calcio sta provando a ragionare su una ripartenza, ma la crisi sanitaria legata al ‘Coronavirus’ non è ancora alle spalle.

