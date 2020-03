Juventus, da Dybala a Mbappe: clamoroso intreccio di mercato

Il PSG si sarebbe deciso a trattare le cessioni di Neymar e Mbappe, pronti 300 milioni per sostituirli: Leonardo a caccia in casa Juventus.

Dalla Spagna sono sicuri: il PSG sarebbe stufo di essere tenuto in scacco da Neymar e Mbappe. Il club transalpino sarebbe, quindi, pronto a trattare con il Barcellona per il brasiliano e con il Real Madrid per il campione del mondo. La decisione di Leonardo sarebbe quella di non trattenere nessuno al ‘Parco dei Principi’, chi ha in mente altre destinazioni sarà lasciato andare. Il PSG, in ogni caso, ha un piano per sostituire entrambi i fuoriclasse e avrebbe stanziato un budget di 300 milioni solamente per il reparto offensivo. Fra gli obiettivi c’è anche una stella della Juventus.

Calciomercato Juventus, Il PSG vuole Dybala per sostituire Neymar e Mbappe

Il sodalizio fra il PSG, Neymar e Mbappe potrebbe essere giunto al termine. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’ Leonardo avrebbe architettato un piano degno dell’altro Leonardo, quello da Vinci, per sostituire al meglio i due prodigi. Il primo colpo dei parigini potrebbe essere Mahrez, ormai deciso a lasciare il Manchester City a seguito dell’esclusione dalle competizioni UEFA, con un accordo di massima già raggiunto dalle società. Il PSG darebbe 100 milioni di euro al club inglese per l’attaccante algerino.

Il secondo colpo, poi, sarebbe Aubameyang: l’attaccante gabonese ha il contratto in scadenza nel 2021 con l’Arsenal e nessuna intenzione di rinnovare. Per convincere i ‘Gunners’ a lasciar partire in estate Aubameyang potrebbero bastare 70 milioni di euro. Il grande colpo di mercato, però, Leonardo vorrebbe pescarlo dalla Serie A: il PSG, infatti, avrebbe individuato in Paulo Dybala la stella intorno a cui ruotare. Comprare la ‘Joya’ dalla Juventus rimane un’operazione molto complicata: Paratici per meno di 120 milioni non è nemmeno disposto a sedersi intorno al tavolo. La determinazione del PSG e le ambizioni di Dybala, però, potrebbero essere gli ingredienti fondamentali per tramutare il progetto di Leonardo in realtà.

Il PSG sarebbe pronto a cedere sia Mbappe che Neymar, Leonardo avrebbe in mente un tridente di stelle da 300 milioni di euro: Mahrez, Aubameyang e, dulcis in fundo, Paulo Dybala!

