Dopo l’arrivo all’Everton Carlo Ancelotti è stato protagonista con successi importanti: il tecnico emiliano rinforzerebbe l’attacco con un big della Serie A

Dopo l’emergenza coronavirus si dovrebbe ritornare in campo, ma i tempi sarebbero sempre più lunghi. Nel frattempo, però, i top club europei sarebbero sempre al lavoro per cercare di rinforzare le rispettive rose a disposizione per innalzare, con l’innesto di top player, il tasso tecnico delle compagini. Così anche Carlo Ancelotti, alla guida dell’Everton da pochi mesi dopo l’esperienza al Napoli, è riuscito ad apportare modifiche importanti al club inglese collezionando vittorie importanti. Dominic Calvert-Lewin e Richarlison sono tornati ad essere pimpanti e lucidi sotto porta regalando successi importanti, ma il tecnico emiliano avrebbe messo nel mirino un top player della Serie A.

Calciomercato, Ciro Immobile il sogno per l’attacco di Ancelotti

Come svelato in anteprima dal portale 90min.com il sogno per rinforzare l’attacco dell’Everton sarebbe l’attuale capocannoniere della Serie A Ciro Immobile. Il centravanti campano della Lazio si è reso protagonista in questa stagione con 27 gol in 26 partite in Serie A diventando davvero un goleador micidiale. Il suo trend più che positivo, però, è stato così bloccato dall’emergenza coronavirus.

Immobile è molto felice alla Lazio con un contratto siglato fino al 2023, ma negli ultimi mesi davvero entusiasmanti ha attirato gli interessi delle big d’Europa, come l’Everton. Così lo stesso Carlo Ancelotti proverà a convincere il suo connazionale per una nuova avventura avvincente della sua carriera dopo le esperienze negative al Borussia Dortmund e al Siviglia.

Ciro Immobile potrebbe così essere pronto per l’ennesimo salto di qualità, ma sarà sempre dura trattare con il presidente Lotito.

