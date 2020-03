Nonostante la sospensione delle varie competizioni a causa dell’emergenza Coronavirus, la Juventus continua il pressing sul top player: c’è l’offerta!

Sarà un calciomercato davvero strano. La sospensione dei vari campionati a causa dell’emergenza Coronavirus potrebbe far slittare tutto a metà luglio. La Juventus, però, intende pensare alla prossima sessione cercando di aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, 150 milioni per Kane

Come svelato dal tabloid britannico ‘Daily Star’, il club bianconero vorrebbe chiudere con il Tottenham per il forte centravanti inglese, Harry Kane, sulla base di circa 145-150 milioni a disposizione. All’età di 26 anni il centravanti della Nazionale inglese, attualmente ai box per infortunio da inizio gennaio, è pronto per il salto di qualità in una big d’Europa. Kane è considerata la spalla ideale di Cristiano Ronaldo per i prossimi anni.

Sulle sue tracce ci sarebbero anche Real Madrid e Manchester United, sempre pronti a dare filo da torcere al club bianconero. La Juventus continua a monitorare da vicino la pista che porta ad Harry Kane per cercare di rinforzare il reparto offensivo: attenzione anche a Mauro Icardi, attaccante argentino che non sarà riscattato dal PSG.

Nei prossimi mesi si conoscerà meglio la strategia della Juventus per quanto riguarda il nuovo numero nove.

Calciomercato Juventus: da Higuain a Pjanic, prove di addio

Proprio l’emergenza coronavirus potrebbe stravolgere i piani del club. Di ieri la notizia, anticipata da Calciomercato.it, che hanno lasciato Torino oltre a Higuain anche Khedira e Pjanic. Per tutti, autorizzazione da parte della Juventus al ‘ricongiungimento familiare’, lasciando l’isolamento fiduciario previa esibizione del certificato di negatività del tampone. Ma non è detto che questa partenza non possa anticipare quella al termine della stagione, se lo scenario nel nostro paese dovesse permanere preoccupante. Higuain è in scadenza di contratto nel 2021 e la sua partenza per l’Argentina potrebbe accelerare la decisione di non arrivare al prolungamento. Da lì, una possibile cessione a fine stagione per non perderlo a zero tra quindici mesi, con appunto Kane – secondo alcuni tabloid inglesi – in cima alla lista. Occhio però a Mauro Icardi, che il Psg potrebbe non riscattare facendolo tornare all’Inter.

Da capire anche il destino di Khedira e Pjanic. Le voci di addio per il tedesco e il bosniaco erano presenti già da tempo, adesso riprendono consistenza. L’ex Real Madrid è molto apprezzato da Sarri, ma i suoi problemi fisici ne hanno sempre limitato l’autonomia. Pjanic invece è stato ripetutamente indicato come uno dei ‘sacrificabili’ per arrivare ad un top player in estate. Per il bosniaco si parla spesso del Psg, il mercato in generale non gli manca.

Salvatore Ioime / Nicola Lo Conte