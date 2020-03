Liga, UFFICIALE: altro giocatore positivo al Coronavirus

Arriva l’annuncio di un nuovo caso di giocatore positivo al Coronavirus nella Liga spagnola, dopo i primi contagi dei giorni scorsi

I casi di contagio da coronavirus sono in costante aumento nel nostro paese e non solo. Numeri in grande crescita purtroppo anche in Spagna, dove ormai si contano più di mille decessi. La pandemia sta colpendo duramente anche il paese iberico, ma ormai tutti i paesi europeo sono alle prese con l’emergenza sperimentata per prima in Europa dall’Italia. E anche il calcio va a ruota, con casi di contagio nella Liga spagnola che si susseguono.

Coronavirus, UFFICIALE: positivo Wu Lei dell’Espanyol

Un nuovo caso di positività arriva dall’Espanyol. Il club di Barcellona aveva già comunicato la presenza di sei casi di contagio all’interno della propria società. Dalle indiscrezioni di ‘As’, cinque sarebbero stati giocatori della prima squadra. Dall’Uruguay, è arrivata prima la notizia ufficiale del contagio di Leandro Cabrera. Oggi, la federazione calcistica della Cina annuncia la positività di Wu Lei, attaccante classe 1991.

Dal comunicato si apprende che il giocatore presenta sintomi lievi e sarà sottoposto all’isolamento domiciliare per i prossimi 14 giorni. In generale le sue condizioni non destano preoccupazione. Nella Liga spagnola, in precedenza erano stati comunicati i casi di ben 15 contagio all’interno dell’Alaves, più di cinque giocatori nel Valencia, tra cui Ezequiel Garay. Le ricostruzioni hanno svelato che la gara di Champions League giocata a Milano tra il Valencia e l’Atalanta ha avuto un ruolo importante nella diffusione del contagio tra Italia e Spagna.

N.L.C.