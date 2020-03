Calciomercato Juventus, sprint per Pogba | Beffa in arrivo, c’è l’offerta

Nonostante l’emergenza Coronavirus la Juventus continua a lavorare alla pista che porta a Paul Pogba: ci sarebbe l’offerta di un’altra big d’Europa

Saranno mesi davvero impegnativi tra l’emergenza coronavirus e la possibile ripresa delle varie competizioni. Ma non solo: incomberà anche la sessione estiva di calciomercato e così le big d’Europa non intendono farsi trovare impreparate. La Juventus continua senza sosta il proprio lavoro cercando così profili interessanti, in grado di rinforzare l’attuale rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, offerta del Real Madrid per Pogba

Come svelato dal portale spagnolo don ballon, sulle tracce del centrocampista francese ci sarebbe anche il Real Madrid, che avrebbe già formulato un’offerta ritenuta bassa dal Manchester United sulla base di circa 60 milioni di euro. Nonostante una stagione da dimenticare a causa di un grave infortunio, la valutazione dell’ex bianconero si aggira intorno ai 100 milioni. Il suo noto agente, Mino Raiola, sarebbe già a lavoro da tempo e nelle ultime ore ha anche svelato che il suo sogno sarebbe portare un suo assistito nella capitale spagnola.

Il rapporto di Pogba con la sua ex squadra resta più che buono: durante i suoi allenamenti in quarantena lo stesso francese ha indossato la maglia della Juventus per supportare il suo amico Matuidi, risultato positivo al covid-19.

Saranno davvero mesi decisivi con gli acquisti di calciomercato che arriveranno improvvisamente in questo periodo caotico a causa dell’emergenza coronavirus.

