Juventus, nome nuovo per la difesa | Arriva dalla Premier

La Juventus è sempre vigile sul mercato: il nuovo obiettivo di Paratici potrebbe arrivare dalla Premier, ma solo in caso di cessione

Il campionato è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, la ripresa è difficile da prevedere e quindi le squadre si concentrano sul calciomercato. La Juventus sembrerebbe aver messo gli occhi su un difensore centrale della Premier League. Su di lui ci sarebbe anche il forte interesse del Barcellona, ma se i bianconeri dovessero effettuare una cessione, potrebbero partire all’assalto del difensore di Pep Guardiola al Manchester City.

Calciomercato Juventus, asta con il Barcellona per Laporte: può arrivare in caso di cessione eccellente

La Juventus continua a ragionare su quali potrebbero essere gli obiettivi di mercato per la prossima estate. In bianconero sembrerebbero non essere totalmente soddisfatti della prima stagione in Serie A di Matthijs de Ligt, arrivato la scorsa estate dall’Ajax. Il difensore centrale in estate potrebbe già lasciare Torino, su di lui ci sarebbe l’interesse di molti top club. In caso di cessione dell’olandese, il CFO juventino, Fabio Paratici, starebbe pensando di sostituirlo con in difensore di Pep Guardiola, Aymeric Laporte. Il difensore francese del Manchester City è stato a lungo indisponibile per infortunio, ma naturalmente il suo valore non sarebbe cambiato.

Secondo ‘El Mundo Deportivo’, il Barcellona sarebbe in pole position per il difensore, visto che lo insegue dai tempi di Luis Enrique sulla panchina blaugrana. La Juventus però, in caso di cessione del numero quattro, sarebbe pronto a dare battaglia al club catalano. Il prezzo di Laporte al momento sarebbe di circa 75 milioni, valutazione pari a quella del difensore della Juventus. Vedremo quali saranno le mosse bianconere per la difesa della prossima stagione.

