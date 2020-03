Il PSG in pressing su Allegri. L’ex allenatore della Juventus potrebbe spingere per il riscatto di Icardi e strappare ai bianconeri anche Alex Sandro

Dopo un anno sabbatico lontano dalla panchina, Massimiliano Allegri si prepara a tornare in pista nella prossima stagione. Il tecnico di Livorno è ancora sotto contratto fino al 30 giugno con la Juventus, con cui le strade si sono separate dopo cinque anni e altrettanti scudetti messi in bacheca. Tanti i rumors sul futuro di Allegri: dalla Premier League al Bayern Monaco, fino al Paris Saint-Germain.

E proprio la pista che porta a Parigi sembra al momento quella più realistica per il mister toscano. Oltralpe si parla infatti di un’accelerata del Dt Leonardo per Allegri, con il club campione di Francia che avrebbe avviato i primi contatti per portarlo sotto la Tour Eiffel nella prossima stagione. Sembra segnato il destino di Tuchel al PSG, con il tedesco che sarebbe confermato solo in caso di trionfo finale in Champions League.

Juventus, Icardi più Alex Sandro: doppio sgarbo di Allegri

L’arrivo di Allegri alla guida dei parigini, cambierebbe inevitabilmente anche le strategie di mercato del club dello sceicco Al-Khelaifi. Le linee guida di Allegri potrebbero interessare anche la Serie A ed in particolare proprio la Juventus. In primis il mister livornese potrebbe chiedere la conferma di Icardi, spingendo per il riscatto del centravanti argentino dall’Inter, fissato a 70 milioni di euro secondo gli accordi pattuiti tra le due società lo scorso agosto. ‘Maurito’ è il principale obiettivo di Paratici per rinforzare l’attacco bianconero, con Allegri che complicherebbe e non poco i piani della sua ex squadra.

Il tecnico potrebbe rifilare però un doppio sgarbo alla ‘Vecchia Signora’. Non è un mistero infatti la stima dell’allenatore per Alex Sandro, che alla corte di Allegri ha compiuto il salto di qualità diventando uno dei terzini sinistri più apprezzati del panorama internazionale. Il brasiliano è un profilo che stuzzicherebbe anche il connazionale Leonardo, che potrebbe tentare i bianconeri mettendo sul piatto un assegno superiore ai 40 milioni di euro per accontentare Allegri. Dai trionfi in panchina, a nemico: il ‘Conte Max’ adesso è un pericolo per la Juve.

G.M.